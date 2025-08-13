Tuyển Nhân viên kinh doanh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các kênh Đại lý, giới thiệu, Cộng tác viên, khách lẻ, hợp tác trao đổi.
Tạo mối quan hệ với các đối tác, công ty, doanh nghiệp, khách hàng; đề xuất các chương trình hợp tác, trao đổi dịch vụ và trao đổi ưu đãi dịch vụ với đối tác nhằm thu hút khách hàng cho Bệnh viện.
Xây dựng, tổ chức thực hiện, lập kế hoạch, đề xuất các chương trình Marketing offline
Thực hiện việc ký, theo dõi, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả các hợp đồng hợp tác, trao đổi.
Cập nhật, báo cáo công việc và chịu trách nhiệm về công việc mình phụ trách trước quản lý trực tiếp và Giám đốc Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có khả năng tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ
Có phương tiện đi lại để thuận lợi cho công việc kinh doanh
Chịu được áp lực kinh doanh và khoán doanh số hàng tháng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Kỹ năng Word, Excel Khá
Làm việc độc lập và làm việc nhóm chuyên nghiệp.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đánh giá xét lương thâm niên hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/ năm tùy theo vị trí công việc
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh
Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
Tham quan, nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty
CBNV được hưởng các chính sách chế độ khám chữa bệnh của hệ thống
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

