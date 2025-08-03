Tuyển Nhân viên kinh doanh Xbot JSC làm việc tại Trà Vinh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: Đường Mậu Thân, Phường 9, TP Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

• Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do công ty cung cấp..

• Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau.

• Phối hợp với các phòng ban có liên quan như kỹ thuật và R&D để xác định và đề nghị giải pháp, dịch vụ phù hợp tới khách hàng.

• Theo sát và chốt hợp đồng với khách hàng.

• Phối hợp với sales admin để hoàn tất các thủ tục thanh toán, công nợ với khách hàng.

• Chăm sóc và tiếp tục cung cấp các sản phẩm dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng, giữ khách hàng hài lòng và có trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ và hỗ trợ của công ty.

• Thực hiện các báo cáo cập nhật tiến độ khách hàng, thị trường cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có >1 năm kinh nghiệm vị trí ứng tuyển hoặc tương đương.

• Sẵn sàng và chịu khó học hỏi các công nghệ và sản phẩm mới

• Chủ động để nhắm tới kết quả tốt trong công việc

• Có kỹ năng quan sát, giao tiếp và trình bày tốt để làm việc hiệu quả với khách hàng và các bộ phận khác trong công ty.

• Chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

• Có tư duy tốt, khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm.

• Sẵn sàng đi công tác ở tỉnh khi có yêu cầu.

• Sức khỏe: Tốt.

Tại Xbot JSC Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: lên tới 8-50 triệu đồng (Lương + % Hoa Hồng)

• Thời gian làm việc: 8h- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 chỉ làm việc buổi sáng)

• Lương và trợ cấp được nhận hàng tháng.

• Lương tháng 13 và thưởng theo dự án.

• BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Pháp Luật.

• Tham gia các hoạt company trip, event của công ty 1-2 lần trong năm.

• Miễn phí trà, cà phê, bánh, pantry mỗi ngày.

• Được đăng ký bảo hiểm sức khỏe (premium healthcare insurance) đối với nhân viên làm việc trên 1 năm.

• Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo.

• Có các hoạt động team building, training kỹ năng mềm cho nhân viên ở mỗi tháng, mỗi quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xbot JSC

