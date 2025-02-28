Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 22 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 22 Triệu

Công ty TNHH AM Accounting
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công ty TNHH AM Accounting

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH AM Accounting

Mức lương
9 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 29 An Dương Vương, Phường 2,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 22 Triệu

• Tham gia bảo trì và phát triển hệ thống phần mềm của công ty.
• Nghiên cứu các công nghệ mới áp dụng nâng cấp sản phẩm hiện tại của công ty.
• Tham gia xây dựng các dự án cho khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
- Kinh nghiệm: từ 2 nămtrờ lên
- Sử dụng thành thạo: Ngôn ngữ lập trình .NET Core.
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C# (Windows Form).
- Biết sử dụng cở sở dữ liệu MySQL/SQL Server.
- Nắm chắc kiến thức về RESTful Web Service/Web API với Swagger.
- Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.
- Ứng viên sẽ có thêm lợi thế nếu:
+ Có kinh nghiệm với kiến trúc microservice, Kafka, Redis, Nginx, Docker.
+ Có kinh nghiệm lập trình sử dụng ngôn ngữ Python, PHP hiểu biết về ReactJS.
+ Đã từng tham gia dự án phần mềm kế toán, bán hàng.

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 + thưởng xuất sắc (du lịch Hàn Quốc).
- Du lịch hàng năm với công ty.
- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty.
- Theo luật BHXH và Luật Lao động Việt Nam
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực
- Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ
- Nhân viên làm việc tử 5 năm, được thưởng 5 chỉ vàng SJC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AM Accounting

Công ty TNHH AM Accounting

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 22 Triệu Công ty TNHH AM Accounting
9 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm