Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu: PHP

- Front-End: Lập trình Web dựa trên mã nguồn WordPress. Xây dựng, chỉnh sửa hoặc bổ sung các tính năng cho Theme và Plugin của WordPress.

- Báo cáo thường xuyên và kịp thời tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh tới Trưởng nhóm. Phối hợp cùng Tester và BA để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về lập trình PHP, sử dụng thành thạo ít nhất 1 PHP framework.

- Am hiểu mã nguồn WordPress (cài đặt, chỉnh sửa Theme, Plugin...).

- Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Ưu tiên có kiến thức về lập trình Web (HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML).

Tại Công Ty TNHH QuestX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000 tùy kinh nghiệm/ năng lực thực tế.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

- Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty theo tuần, quý, năm.

- Điều chỉnh lương theo hiệu suất công việc và thâm niên.

- BHYT, BHXH, phép năm… đầy đủ theo đúng quy định.

- Thưởng các dịp Lễ - Tết theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QuestX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin