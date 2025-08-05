Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH QuestX
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu: PHP
- Front-End: Lập trình Web dựa trên mã nguồn WordPress. Xây dựng, chỉnh sửa hoặc bổ sung các tính năng cho Theme và Plugin của WordPress.
- Báo cáo thường xuyên và kịp thời tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh tới Trưởng nhóm. Phối hợp cùng Tester và BA để hoàn thiện sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về lập trình PHP, sử dụng thành thạo ít nhất 1 PHP framework.
- Am hiểu mã nguồn WordPress (cài đặt, chỉnh sửa Theme, Plugin...).
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- Ưu tiên có kiến thức về lập trình Web (HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML).
- Am hiểu mã nguồn WordPress (cài đặt, chỉnh sửa Theme, Plugin...).
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- Ưu tiên có kiến thức về lập trình Web (HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML).
Tại Công Ty TNHH QuestX Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000 tùy kinh nghiệm/ năng lực thực tế.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty theo tuần, quý, năm.
- Điều chỉnh lương theo hiệu suất công việc và thâm niên.
- BHYT, BHXH, phép năm… đầy đủ theo đúng quy định.
- Thưởng các dịp Lễ - Tết theo chính sách của Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty theo tuần, quý, năm.
- Điều chỉnh lương theo hiệu suất công việc và thâm niên.
- BHYT, BHXH, phép năm… đầy đủ theo đúng quy định.
- Thưởng các dịp Lễ - Tết theo chính sách của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QuestX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI