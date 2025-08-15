Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 1 lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và bảo trì các ứng dụng web và mobile phục vụ nhu cầu khách hàng.

Thiết kế và xây dựng API RESTful cơ bản, dễ bảo trì.

Viết code rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo hiệu năng và tuân thủ nguyên tắc lập trình tốt.

Hỗ trợ kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Cùng làm việc với team nhỏ để phân tích, phát triển và triển khai tính năng mới.

Tham gia vào nhiều giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Hỗ trợ xử lý sự cố, tối ưu hiệu năng và cải tiến sản phẩm.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới khi cần thiết cho dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hoặc ngành liên quan (hoặc có kiến thức tương đương qua tự học/dự án thực tế).

Không yêu cầu kinh nghiệm (sinh viên mới ra trường hoặc lập trình viên junior đều phù hợp).

Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP).

Hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hoặc NoSQL.

Biết ReactJs, .NET, PostgreSQL là một lợi thế.

Có khả năng tự học, chủ động tìm hiểu công nghệ mới.

Biết làm việc độc lập và phối hợp nhóm trong quy mô nhỏ.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Khả năng giao tiếp và trao đổi công việc rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, gần gũi, hướng tới tính chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi nhanh qua thực chiến dự án thật.

Được đào tạo trực tiếp bởi các thành viên trong nhóm.

Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến cùng sự lớn mạnh của công ty.

Lương, thưởng phù hợp với năng lực và kết quả công việc.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, giao lưu nội bộ.

Nhân viên: 8h-12h / 13h30-17h30 từ thứ 2 - sáng thứ 7 (Remote 1 buổi trong tuần)

Thực tập sinh: Thời gian làm việc (Trao đổi trực tiếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin