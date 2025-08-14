Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Suced, số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc coding cho các trang Landing Page (LP) của các chuỗi khách sạn Nhật.

Tạo mới hoặc cập nhật nội dung, giao diện trang web theo yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng mã nguồn, tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG YÊU CẦU

Tiếng Nhật từ N3 trở lên (đọc hiểu tài liệu và trao đổi công việc).

Có kinh nghiệm coding (HTML, CSS, JavaScript).

ƯU TIÊN

Có kinh nghiệm triển khai và quản trị WordPress.

Từng tham gia các dự án liên quan đến thiết kế hoặc tối ưu Landing Page.

Tư duy thẩm mỹ tốt và kỹ năng tối ưu giao diện người dùng.

Tại Công ty Cổ phần The First One Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ xét tăng lương hàng năm

Nghỉ ngày Lễ, Tết Việt Nam theo Luật Lao động Việt Nam

Hưởng chế độ 12 ngày phép/năm

Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, teambuilding, du lịch công ty…

Hỗ trợ xăng xe hàng tháng

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thai sản, ốm đau, hiếu hỉ … theo quy định Công ty

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn

Được đào tạo kỹ năng và định hướng phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần The First One

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin