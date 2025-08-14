Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần The First One
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Suced, số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc coding cho các trang Landing Page (LP) của các chuỗi khách sạn Nhật.
Tạo mới hoặc cập nhật nội dung, giao diện trang web theo yêu cầu.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn, tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu trải nghiệm người dùng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KỸ NĂNG YÊU CẦU
Tiếng Nhật từ N3 trở lên (đọc hiểu tài liệu và trao đổi công việc).
Có kinh nghiệm coding (HTML, CSS, JavaScript).
ƯU TIÊN
Có kinh nghiệm triển khai và quản trị WordPress.
Từng tham gia các dự án liên quan đến thiết kế hoặc tối ưu Landing Page.
Tư duy thẩm mỹ tốt và kỹ năng tối ưu giao diện người dùng.
Tại Công ty Cổ phần The First One Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ xét tăng lương hàng năm
Nghỉ ngày Lễ, Tết Việt Nam theo Luật Lao động Việt Nam
Hưởng chế độ 12 ngày phép/năm
Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, teambuilding, du lịch công ty…
Hỗ trợ xăng xe hàng tháng
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thai sản, ốm đau, hiếu hỉ … theo quy định Công ty
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn
Được đào tạo kỹ năng và định hướng phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần The First One
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
