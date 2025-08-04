Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71D Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm.

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web và mobile.

Viết code sạch, hiệu quả và có thể bảo trì dễ dàng.

Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp.

Cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp để cải tiến sản phẩm.

Làm việc với các công nghệ mới và cập nhật kiến thức liên tục.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình backend như Java, Python, Node.js, PHP, Ruby on Rails...

Thành thạo ít nhất một framework frontend như React, Angular, Vue.js...

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và NoSQL.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB...

Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git.

Có khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhóm.

Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Am hiểu về kiến trúc microservices là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với các công cụ CI/CD là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với các hệ thống cloud như AWS, Google Cloud, Azure là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng hoặc từ 20-30tr

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các công nghệ mới và dự án thú vị.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS

