Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Tham gia phát triển các dự án lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics.
Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án.
Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C# trên .NET hoặc .NET Core (Restfull API/Web API/Web Service) (tối thiểu 1 năm làm việc liên tục)
C#
Đã sử dụng Angular 2.x trong các dự án thực tế (tối thiểu 6 tháng làm việc liên tục)
Có kiến thức về Front-End (Html, CSS, Javascript, jQuery,...)
Có thể sử dụng tốt hệ quản trị CSDL: MS SQL Server, MongoDB, ElasticSearch, Redis,...
Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh đến 1500$/ tháng + phụ cấp hấp dẫn
Thưởng dự án, lương tháng 13.
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc
Môi trường năng động cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo trong công việc.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe toàn diện định kỳ.
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6.
Tham các CLB : bóng bàn, Yoga, đá bóng, Game E-Sport gia
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
