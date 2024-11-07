Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3 Ngõ 51 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và thu thập thông tin tạo tập khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí...
- Có kinh nghiệm và hiểu về thiết bị, vật tư cung cấp cho các nhà máy Nhiệt điện, các nhà máy luyện nhôm, luyện đồng,...
- Có kinh nghiệm hiểu các thiết bị công nghiệp, cung cấp hoá chất cho các ngành công nghiệp.
- Có kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm thiết bị trong nước, chào thầu các gói thầu cho các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài,...
- Hoặc có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp trong các nhà máy than khoáng sản, nhiệt điện, lọc hóa dầu, các khu công nghiệp.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cùng với chế độ phúc lợi hấp dẫn
Các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
Các hoạt động tập thể Team building giữa năm và tiệc tổng kết cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 4 Phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-ky-thuat-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245739
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MIG
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MIG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Sale Marketing thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần VinaWater
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Online thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần VinaWater
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Hạn nộp: 21/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MIG
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MIG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Sale Marketing thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần VinaWater
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Online thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần VinaWater
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Hạn nộp: 21/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất