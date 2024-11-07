Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 3 Ngõ 51 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và thu thập thông tin tạo tập khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí...
- Có kinh nghiệm và hiểu về thiết bị, vật tư cung cấp cho các nhà máy Nhiệt điện, các nhà máy luyện nhôm, luyện đồng,...
- Có kinh nghiệm hiểu các thiết bị công nghiệp, cung cấp hoá chất cho các ngành công nghiệp.
- Có kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm thiết bị trong nước, chào thầu các gói thầu cho các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài,...
- Hoặc có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp trong các nhà máy than khoáng sản, nhiệt điện, lọc hóa dầu, các khu công nghiệp.
Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cùng với chế độ phúc lợi hấp dẫn
Các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
Các hoạt động tập thể Team building giữa năm và tiệc tổng kết cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
