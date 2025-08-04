Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TL09
- 26 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, đường Đoàn Khuê, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Dịch trong các cuộc gặp với khách hàng, dịch tài liệu (khi cần)
-Hỗ trợ kinh doanh và giám đốc sản phẩm trong trao đổi đơn hàng, đào tạo sản phẩm.
- Xử lý các giấy tờ và sự vụ liên quan đến kinh doanh như hợp đồng, báo giá,...
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về máy công trình
Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: đàm phán theo năng lực (hấp dẫn)+ăn trưa + công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI