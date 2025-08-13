Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, tuyển sinh các khóa đào tạo tiếng Anh tại các Chi nhánh thuộc Công ty.

Làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động thu thập thông tin khách hàng

Tìm cách tiếp cận, mời khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm của công ty;

Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các yêu cầu khác dựa trên sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng, chốt sale;

Kỹ năng Làm việc nhóm;

Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt và chịu áp lực cao;

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương,

Đã từng làm trong các ngành dịch vụ như giáo dục, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm.. là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, lương cứng từ 7 - 10 triệu + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng + thưởng khác

Thu nhập từ 15 - 30 triệu

Thưởng tháng 13+ thưởng Kinh doanh theo năm tài chính

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,..

Tham gia sinh hoạt công đoàn..

Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật

Được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương vào sinh nhật của bản thân

Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty

Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty

Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

