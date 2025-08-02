Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Theo dõi hàng hóa, liên hệ với các vendor xử lý hàng hóa tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất;
- Hoàn thiện chứng từ sau khi đã có phiếu cân và gửi chứng từ cho khách hàng;
- Nhập thông tin vào hệ thống, truyền điện.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm thuần thục chứng từ hàng Air xuất; có kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không Nội Bài
- Ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản;
- Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;
- Yêu công việc, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Giới tính: nam, độ tuổi từ 24-30 tuổi.
- Ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản;
- Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;
- Yêu công việc, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Giới tính: nam, độ tuổi từ 24-30 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc tối đa 2 tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi kết thúc thử việc;
- Lương tháng 13, các khoản thưởng Lễ tết khác theo quy định...
- Môi trường hòa đồng, thân thiện;
-Du lịch hàng năm.
- Lương tháng 13, các khoản thưởng Lễ tết khác theo quy định...
- Môi trường hòa đồng, thân thiện;
-Du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI