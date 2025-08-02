Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Theo dõi hàng hóa, liên hệ với các vendor xử lý hàng hóa tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất;

- Hoàn thiện chứng từ sau khi đã có phiếu cân và gửi chứng từ cho khách hàng;

- Nhập thông tin vào hệ thống, truyền điện.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm thuần thục chứng từ hàng Air xuất; có kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không Nội Bài

- Ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản;

- Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;

- Yêu công việc, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao;

- Giới tính: nam, độ tuổi từ 24-30 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc tối đa 2 tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ sau khi kết thúc thử việc;

- Lương tháng 13, các khoản thưởng Lễ tết khác theo quy định...

- Môi trường hòa đồng, thân thiện;

-Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANDAN GLOBAL

