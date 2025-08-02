Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETCONNECT CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Gardenia, Nam Từ Liêm, Hà, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý đội ngũ kinh doanh, chịu trách nhiệm KPI của phòng ban;

Xây dựng và cải tiến quy trình bán hàng cũng như tiêu chuẩn dịch vụ;

Xây dựng đội ngũ kinh doanh có năng lực linh hoạt, phát hiện và đào tạo nhóm trưởng;

Tổng hợp phản hồi về sản phẩm, đề xuất cải tiến tính năng để hệ thống phục vụ hiệu quả hơn cho phòng ban;

Chuẩn bị tài liệu cần thiết trước khi bàn giao cho khách hàng;

Hỗ trợ bộ phận thanh toán, đối soát;

Theo dõi và cải tiến cơ chế kiểm soát rủi ro.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung, có khả năng phối hợp làm việc với đội ngũ Trung Quốc;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng online (như bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử, chăm sóc khách hàng online v.v.), có kinh nghiệm quản lý nhóm;

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng thực thi tốt, phối hợp hiệu quả với các phòng ban, chịu trách nhiệm kết quả của đội nhóm;

Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần thử thách, lạc quan, có khả năng giao tiếp và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VIETCONNECT CS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ đãi ngộ khác: lương tháng 13, được đóng BHXH, đồ ăn vặt hàng tháng

Được đào tạo bài bản: Từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt công việc.

Môi trường trẻ trung, năng động: Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiều hoạt động team-building hàng tháng.

Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất, thu nhập xứng đáng với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETCONNECT CS

