Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

2.1. Quản lý vận hành

• Xây dựng, triển khai và giám sát quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho các tòa nhà chung cư.

• Điều phối hoạt động giữa các bộ phận: bảo vệ, kỹ thuật, vệ sinh, lễ tân, chăm sóc khách hàng, thu phí dịch vụ.

• Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố hệ thống kỹ thuật (điện, nước, PCCC, thang máy…).

• Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn an toàn lao động, PCCC và quy chuẩn quản lý nhà ở.

2.2. Quản lý tài chính – ngân sách

• Lập, quản lý và tối ưu ngân sách vận hành hàng năm cho từng dự án.

• Kiểm soát chi phí, phê duyệt các đề xuất mua sắm, sửa chữa.

• Theo dõi công tác thu phí dịch vụ, quản lý công nợ.

2.3. Quản lý nhân sự

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý tòa nhà và nhân viên vận hành.

• Đánh giá hiệu suất làm việc, đề xuất khen thưởng/kỷ luật.

• Xây dựng văn hóa dịch vụ chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác nội bộ.

2.4. Quan hệ khách hàng và đối tác

• Là đầu mối tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, phản hồi từ cư dân và Ban quản trị tòa nhà.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ.

• Đại diện công ty làm việc với cơ quan nhà nước khi cần thiết.

2.5. Báo cáo và cải tiến

• Báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo về tình hình vận hành, tài chính, nhân sự.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cư dân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên ngành Quản lý bất động sản, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Điện – Nước).

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý vận hành bất động sản, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu quy định pháp luật về quản lý, vận hành nhà chung cư, PCCC, an toàn lao động.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, quản trị tài chính và giải quyết vấn đề tốt.

Giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt; ứng viên phải có chứng chỉ quản lý tòa nhà và PMP.

Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Upto 100mil

Phụ cấp cơm ca: 730.000 đ/tháng

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, Lương tháng 13... và các chế độ thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ công ty/ công đoàn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức, 12 ngày phép/năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, phát triển.

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Tất niên, ngày về giới, trung thu… và các sự kiện văn hóa khác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin