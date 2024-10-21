Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Lotte Mart Phan Thiết, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, bán hàng tại cửa hàng trong các Trung tâm thương mai Chăm sóc khách hàng vào cửa hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty như các loại nến thơm , tinh dầu... Thực hiện các công việc khác có liên quan từ quản lý trực tiếp
Tư vấn, bán hàng tại cửa hàng trong các Trung tâm thương mai
Chăm sóc khách hàng vào cửa hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty như các loại nến thơm , tinh dầu...
Thực hiện các công việc khác có liên quan từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 19 - 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có thể làm fulltime ca 7, 8 tiếng/ngày theo giờ của TTTM, ca xoay sáng chiều... Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng dưới 1 năm Có Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin Có trách nhiệm với công việc Trung thực, tinh thần tự giác cao Chịu khó, làm việc lâu dài nghiêm túc Mong muốn kiếm tiền, tăng thu nhập....
Nữ: 19 - 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có thể làm fulltime ca 7, 8 tiếng/ngày theo giờ của TTTM, ca xoay sáng chiều...
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng dưới 1 năm
Có Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin
Có trách nhiệm với công việc
Trung thực, tinh thần tự giác cao
Chịu khó, làm việc lâu dài nghiêm túc
Mong muốn kiếm tiền, tăng thu nhập....

Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi trong quá trình phỏng vấn từ 8-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm Lương căn bản: từ 7 triệu + Phụ cấp (tiền cơm/gửi xe/điện thoại) + Hoa Hồng) Được trainning về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng. Có cơ hội thăng tiến lên cửa hàng trưởng hoặc quản lý Hoa hồng, thưởng nóng theo tuần và tháng. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.. đầy đủ theo Luật Lao Động Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...
Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi trong quá trình phỏng vấn từ 8-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm Lương căn bản: từ 7 triệu + Phụ cấp (tiền cơm/gửi xe/điện thoại) + Hoa Hồng)
Được trainning về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng.
Có cơ hội thăng tiến lên cửa hàng trưởng hoặc quản lý
Hoa hồng, thưởng nóng theo tuần và tháng.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.. đầy đủ theo Luật Lao Động
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Công ty: 41A đường số 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Văn phòng Hà Nội: P. 506, tòa nhà Le Capitole 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

