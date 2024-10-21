Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Lotte Mart Phan Thiết, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, bán hàng tại cửa hàng trong các Trung tâm thương mai Chăm sóc khách hàng vào cửa hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty như các loại nến thơm , tinh dầu... Thực hiện các công việc khác có liên quan từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 19 - 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có thể làm fulltime ca 7, 8 tiếng/ngày theo giờ của TTTM, ca xoay sáng chiều... Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng dưới 1 năm Có Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin Có trách nhiệm với công việc Trung thực, tinh thần tự giác cao Chịu khó, làm việc lâu dài nghiêm túc Mong muốn kiếm tiền, tăng thu nhập....

Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi trong quá trình phỏng vấn từ 8-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm Lương căn bản: từ 7 triệu + Phụ cấp (tiền cơm/gửi xe/điện thoại) + Hoa Hồng) Được trainning về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng. Có cơ hội thăng tiến lên cửa hàng trưởng hoặc quản lý Hoa hồng, thưởng nóng theo tuần và tháng. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.. đầy đủ theo Luật Lao Động Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

