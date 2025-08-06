Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: KCN Phan Thiết, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Theo dõi, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN,… phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Lập và nộp báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế.

Kiểm tra, rà soát hóa đơn đầu ra, đầu vào, chứng từ liên quan đến thuế để đảm bảo hợp lệ, hợp pháp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ kê khai và quyết toán thuế.

Theo dõi và đối chiếu công nợ thuế, thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế đầy đủ, kịp thời.

Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh: giải trình, đối chiếu, thanh tra/quyết toán thuế.

Cập nhật thường xuyên các chính sách, quy định mới về thuế để áp dụng đúng trong công việc.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế một cách khoa học, dễ kiểm soát.

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong các công việc kế toán tài chính khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung câp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc tương đương.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế (ưu tiên từng làm trong lĩnh vực sữa chữa xe ô tô, vận tải).

Nắm vững các luật thuế hiện hành, đặc biệt là thuế GTGT, TNDN, TNCN và các quy định về hóa đơn, chứng từ.

Sử dụng được phần mềm kế toán (Smartpro hoặc tương đương) và các công cụ văn phòng.

Trung thực, cẩn trọng, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác.

Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn và nghiệp vụ.

Tiến hành ghi chép hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán lên phần mềm.

Các công việc cụ thể theo yêu cầu của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh

- Thưởng ngày Lễ,Tết; lương tháng 13

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Hỗ trợ xe công vụ, công tác phí, ăn giữa ca

- Team Building + company trip hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT

