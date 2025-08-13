Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
- Hà Nội: Tòa VIJP GROUP, Lô C10 khu đấu giá 3ha, Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận data từ Quản lý, liên hệ cho học sinh/phụ huynh thông báo kết quả điểm test IQ, EQ
Chia sẻ, tư vấn về định hướng học tập, định hướng nghề nghiệp sau khi Tốt nghiệp THPT cho các Học sinh lớp 12
Liên hệ mời học sinh/phụ huynh đến tham dự buổi Hướng nghiệp của Tập đoàn
Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình, dự án để học sinh/phụ huynh hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác: Lộ trình học tập/làm việc, thuận lợi, thách thức của từng ngành học, ngành nghề...
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. UV có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn/CSKH hoặc vị trí tương đương là lợi thế lớn
Có thể đi làm được cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
Yêu thích tư vấn hướng nghiệp, yêu thích lĩnh vực giáo dục, yêu thích ngành nghề có giá trị nhân văn, đam mê kiếm tiền, mong muốn được phát triển bản thân ở các kỹ năng: Giao tiếp, xử lý vấn đề, làm việc nhóm,...
Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe
Công ty cung cấp 100% data, không cần đi thị trường
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc
12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương
Lương thâm niên sau 1 năm gắn bó
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding, tiệc tất niên
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao
Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp
Được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
