Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VIJP GROUP, Lô C10 khu đấu giá 3ha, Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận data từ Quản lý, liên hệ cho học sinh/phụ huynh thông báo kết quả điểm test IQ, EQ

Chia sẻ, tư vấn về định hướng học tập, định hướng nghề nghiệp sau khi Tốt nghiệp THPT cho các Học sinh lớp 12

Liên hệ mời học sinh/phụ huynh đến tham dự buổi Hướng nghiệp của Tập đoàn

Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình, dự án để học sinh/phụ huynh hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác: Lộ trình học tập/làm việc, thuận lợi, thách thức của từng ngành học, ngành nghề...

Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Chấp nhận sinh viên đợi bằng tốt nghiệp (có hỗ trợ dấu thực tập)

Không yêu cầu kinh nghiệm. UV có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn/CSKH hoặc vị trí tương đương là lợi thế lớn

Có thể đi làm được cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)

Yêu thích tư vấn hướng nghiệp, yêu thích lĩnh vực giáo dục, yêu thích ngành nghề có giá trị nhân văn, đam mê kiếm tiền, mong muốn được phát triển bản thân ở các kỹ năng: Giao tiếp, xử lý vấn đề, làm việc nhóm,...

Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng 5 triệu + thưởng KPI. Thu nhập trung bình từ 7,000,000 – 15,000,000đ/tháng (Không giới hạn theo năng lực). Nhận đủ lương cứng kể cả không đạt KPI

Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe

Công ty cung cấp 100% data, không cần đi thị trường

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc

12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương

Lương thâm niên sau 1 năm gắn bó

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding, tiệc tất niên

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp

Được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển

