Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH UNISUN ECO làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Thôn Thắng Hòa, Phường Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng.

- Chịu trách nhiệm về doanh số và báo cáo về toàn bộ hệ thống khách hàng cho Giám sát.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan giao nhận, quản lý chất lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên mới ra trường ngành QTKD đam mê kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Hiểu biết về thị trường và xu hướng tiêu dùng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Tại CÔNG TY TNHH UNISUN ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNISUN ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin