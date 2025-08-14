Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 6A/183 Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Với tư duy hệ thống và đổi mới bằng công nghệ, Chương trình Logistics Tech Challenge – Thực tập sinh Tài năng mang đến cho bạn hành trình 8 tuần bứt phá qua 3 phòng ban, nơi bạn:
Chinh phục thử thách thực tế bằng Hackathon nội bộ:
Giải quyết các bài toán logistics & công nghệ như tự động hoá xuất nhập khẩu, tối ưu quy trình kho vận, giảm giấy tờ thủ tục hành chính...
Trải nghiệm đa phòng ban (2 tuần/dự án) cùng mentor hướng dẫn: Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng Logistics, Mua hàng & Thanh toán quốc tế, Vận hành Xuất nhập khẩu
Làm chủ công nghệ & triển khai giải pháp: Tiếp cận vấn đề của từng phòng ban, có sự hỗ trợ từ đội ngũ lập trình viên, trình bày giải pháp trước Ban giám khảo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng, Hệ thống thông tin quản lý,...
Ưu tiên ứng viên có GPA từ 3.2 hoặc từng tham gia và đạt giải ở các cuộc thi Toán, Tin học, Logistics,...
Có tư duy hệ thống, phân tích tốt, khả năng học nhanh và tinh thần chủ động
Có định hướng phát triển lâu dài trong ngành Logistics

Tại CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 7.000.000 VNĐ/tháng
Cơ hội được offer lên chuyên viên với mức lương 15.000.000 VNĐ
Tổng giải thưởng: 50.000.000 VNĐ cho nhóm xuất sắc nhất
Mentor 1:1 từ các quản lý cấp cao (BOD)
Cơ hội thăng tiến: Trở thành chuyên viên sau 2 tháng – lên quản lý sau 18 tháng
Mạng lưới Talent Alumni: Kết nối với TTS tài năng và lãnh đạo Kỳ Tốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS

CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NTT38, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

