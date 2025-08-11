Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: 85 Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Sửa chữa PC, laptop, máy in, máy photo, ups, camera...
Bảo trì, bảo dưỡng máy in, máy photocopy, thay thế linh kiện...
Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera, UPS, server...
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam;
Tốt nghiệp Trung cấp/cao đẳng nghề Điện, điện tử, CNTT
Có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server, TB máy văn phòng…)
Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm từ 7.000.000 – 15.000.000đ (tuỳ năng lực);
Được đóng đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định
Được thưởng lễ Tết, tháng 13
Được tham gia du lịch hàng năm, tiệc tất niên, tiệc sinh nhật công ty
Được nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
