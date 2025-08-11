Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 85 Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sửa chữa PC, laptop, máy in, máy photo, ups, camera...

Bảo trì, bảo dưỡng máy in, máy photocopy, thay thế linh kiện...

Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera, UPS, server...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;

Tốt nghiệp Trung cấp/cao đẳng nghề Điện, điện tử, CNTT

Có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server, TB máy văn phòng…)

Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 7.000.000 – 15.000.000đ (tuỳ năng lực);

Được đóng đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định

Được thưởng lễ Tết, tháng 13

Được tham gia du lịch hàng năm, tiệc tất niên, tiệc sinh nhật công ty

Được nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

