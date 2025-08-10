Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Quận Phú Nhuận

- Tiếp nhận nguồn DATA từ bộ phận Marketing, thực hiện gọi ra để tư vấn giải pháp quản lý dữ liệu khách hàng bằng kịch bản có trước. (70%)

- Tự phát triển thêm nguồn data cá nhân để nâng cao doanh số. (30%)

- Đối tượng khách hàng: các CEO, chủ doanh nghiệp và cấp quản lý của các công ty.

- Tư vấn, hướng dẫn, chốt/triển khai hợp đồng với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng (trong trường hợp KH yêu cầu).

- Chăm sóc khách hàng trước & sau bán, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm Kinh doanh.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng nhóm Kinh doanh.

- Nam/Nữ, tuổi từ 21 - 28. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

- Giọng nói: không ngọng l/n, giọng địa phương.

- Có kinh nghiệm làm sale, telesale, chăm sóc Khách hàng, BD (Business Development) hoặc BA (Business Analyst) từ tối thiểu 6 tháng.

- Ứng viên có thiết bị làm việc (laptop) và phương tiện cá nhân.

- Giao tiếp tốt, tư duy logic, có khả năng teamwork, biết lập kế hoạch làm việc và có kĩ năng thuyết trình.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, MKT, CNTT, Kế toán,… hoặc có hiểu biết về lĩnh vực CNTT, phần mềm.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm sales sản phẩm công nghệ, quản trị doanh nghiệp, phần mềm, CNTT là một lợi thế.

- Chân dung ứng viên mong muốn: Làm việc theo phương châm: Sáng tạo - Chủ động, Bền bỉ - Hiệu quả, Đồng đội - Biết ơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản theo cấp bậc: từ 7.000.0000 - 10.000.000 + phụ cấp + Thưởng P3 (KPI) + thưởng doanh số (được hưởng ngay trong thời gian thử việc).

