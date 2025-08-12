Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183/38 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Quận 4

Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng từ data có sẵn và tự mở rộng khách hàng mới để sử dụng AI Chatbot Preny – giải pháp AI đang được hàng nghìn doanh nghiệp quan tâm.

Hỗ trợ & chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, đảm bảo họ hài lòng và gắn bó lâu dài.

Cập nhật phản hồi khách hàng, phối hợp với team để cải thiện sản phẩm & quy trình bán hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo định hướng của trưởng nhóm/trưởng phòng.

Tốt nghiệp THPT (12/12).

Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong Sales/Telesales; tuy nhiên, chỉ cần bạn chịu học hỏi, công ty sẽ đào tạo từ A–Z.

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng tìm kiếm thông tin và chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Nhiệt huyết, giọng nói dễ nghe, yêu thích giao tiếp và không ngại thử thách.

Tại CÔNG TY TNHH MTV NDN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng (không giới hạn) → Thu nhập 7 – 15 triệu/tháng tùy năng lực.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales, tư duy kinh doanh và kiến thức sản phẩm công nghệ AI.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên → Trưởng nhóm → Trưởng phòng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: lương tháng 13, BHXH, 12 ngày phép năm.

Hỗ trợ phí gửi xe, phụ cấp cơm, thưởng sinh nhật, company trip hàng năm và nhiều hoạt động gắn kết nội bộ.

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng đội thân thiện – bạn sẽ thấy đi làm như đi chơi mà vẫn kiếm được nhiều tiền.

