Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIANG SAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giang Văn Minh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nhiệm vụ cụ thể: phản hồi khi khách hàng liên hệ, báo giá và xử lý thông tin sản phẩm, điền dữ liệu thống kê giao dịch

- Data khách hàng có sẵn, không cần tự tìm

- Phần mềm làm việc: Wechat (tài khoản nội bộ của công ty)

- Chăm sóc Khách hàng cũ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính và bảng tính Excel (ưu tiên tốc độ đánh máy nhanh)

- Yêu cầu ngoại ngữ: tiếng Trung trình độ trung cấp trở lên (đọc hiểu chữ Hán)

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp nhưng ưu tiên đối tượng đã tốt nghiệp, chịu khó, tập trung học hỏi, đảo ca làm việc được

- Độ tuổi: từ 20 đến 28 tuổi, không yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY TNHH GIANG SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trong thời gian thử việc là 9.000.000 VND/tháng

- Mức lương sau khi trở thành nhân viên chính thức là 10.000.000/tháng + doanh số (dao động từ 3tr đến 8tr) + BHXH + phí gửi xe tháng, lương sẽ tiếp tục tăng nếu doanh số cao ổn định

- Làm ca đêm được trợ cấp 100.000 VND/ngày làm ca đêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANG SAN GROUP

