Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 900 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
- Hà Nội: Sunshine center, Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 900 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại cho các sản phẩm bất động sản cao cấp
- Đồng hành cùng khách hàng, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán;
- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin thị trường bất động sản
- Chăm sóc tệp khách hàng VIP của Công ty.
- Lộ trình công việc:
+ Giai đoạn 1: Ký hợp đồng học việc 2 tháng vị trí Thực tập sinh Tư vấn Khách hàng VIP, không áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương: 8tr
+ Giai đoạn 2: Ký hợp đồng thử việc 2 tháng vị trí Nhân viên Tư vấn khách hàng VIP, áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương 10-15tr
+ Giai đoạn 3: Ký HĐLĐ chính thức vị trí Chuyên viên Tư vấn Khách hàng VIP nếu đạt chỉ tiêu doanh số. Mức lương 15-22tr. Trường hợp vượt chỉ tiêu sẽ xem xét nâng bậc Chuyên viên cao cấp Tư vấn Khách hàng VIP.
Với Mức Lương 300 - 900 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
