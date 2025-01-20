Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 900 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại cho các sản phẩm bất động sản cao cấp

- Đồng hành cùng khách hàng, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán;

- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin thị trường bất động sản

- Chăm sóc tệp khách hàng VIP của Công ty.

- Lộ trình công việc:

+ Giai đoạn 1: Ký hợp đồng học việc 2 tháng vị trí Thực tập sinh Tư vấn Khách hàng VIP, không áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương: 8tr

+ Giai đoạn 2: Ký hợp đồng thử việc 2 tháng vị trí Nhân viên Tư vấn khách hàng VIP, áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương 10-15tr

+ Giai đoạn 3: Ký HĐLĐ chính thức vị trí Chuyên viên Tư vấn Khách hàng VIP nếu đạt chỉ tiêu doanh số. Mức lương 15-22tr. Trường hợp vượt chỉ tiêu sẽ xem xét nâng bậc Chuyên viên cao cấp Tư vấn Khách hàng VIP.