Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 900 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

Mức lương
300 - 900 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunshine center, Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 900 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại cho các sản phẩm bất động sản cao cấp
- Đồng hành cùng khách hàng, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán;
- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin thị trường bất động sản
- Chăm sóc tệp khách hàng VIP của Công ty.
- Lộ trình công việc:
+ Giai đoạn 1: Ký hợp đồng học việc 2 tháng vị trí Thực tập sinh Tư vấn Khách hàng VIP, không áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương: 8tr
+ Giai đoạn 2: Ký hợp đồng thử việc 2 tháng vị trí Nhân viên Tư vấn khách hàng VIP, áp dụng chỉ tiêu doanh số. Mức lương 10-15tr
+ Giai đoạn 3: Ký HĐLĐ chính thức vị trí Chuyên viên Tư vấn Khách hàng VIP nếu đạt chỉ tiêu doanh số. Mức lương 15-22tr. Trường hợp vượt chỉ tiêu sẽ xem xét nâng bậc Chuyên viên cao cấp Tư vấn Khách hàng VIP.

Với Mức Lương 300 - 900 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: S-03, Tòa Sunshine Golden River – CT02A, Khu đô thị Nam Thăng Long, Giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

