Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2B, R6 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm khách hàng mới

Đăng bài bán hàng

Xử lý các công việc phát sinh

Trực Hotline, nhận và sắp xếp bàn đặt cho khách

Tư vấn khách hàng các món ăn và chốt đơn đặt bàn

Tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi khách hàng

Nhắn tin hỏi thăm khách hàng

Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã làm CSKH, telesale trong lĩnh vực F&B, FMCG (ngành bán lẻ)

Không nói ngọng, giọng địa phương

Chăm chỉ, ham học, nhanh nhẹn

Có khả năng xử lý tình huống khi giao tiếp

Có khả năng tư vấn để chốt đơn đặt bàn

Tại CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 9tr + Lương KPIs

Xét duyệt tăng lương định kì hàng năm

Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, Sinh nhật các ngày lễ theo quy định công ty.

BHXH, BHYT Theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

