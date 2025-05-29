Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2B, R6 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới
Đăng bài bán hàng
Xử lý các công việc phát sinh
Trực Hotline, nhận và sắp xếp bàn đặt cho khách
Tư vấn khách hàng các món ăn và chốt đơn đặt bàn
Tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi khách hàng
Nhắn tin hỏi thăm khách hàng
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã làm CSKH, telesale trong lĩnh vực F&B, FMCG (ngành bán lẻ)
Không nói ngọng, giọng địa phương
Chăm chỉ, ham học, nhanh nhẹn
Có khả năng xử lý tình huống khi giao tiếp
Có khả năng tư vấn để chốt đơn đặt bàn

Tại CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 9tr + Lương KPIs
Xét duyệt tăng lương định kì hàng năm
Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, Sinh nhật các ngày lễ theo quy định công ty.
BHXH, BHYT Theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 69 đường Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

