Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Dai-ichi Life Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108, Nguyễn Hoàng Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Trực/ chat tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng quan tâm sản phẩm

- Hình thức: nhắn tin ở Facebook, Zalo, Tiktok của Công ty.

- Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng.

- Thực hiện các công việc khác liên quan được giao.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi 2005 – 2000

- Có laptop cá nhân

- Có kinh nghiệm sale, tư vấn, CSKH là 1 lợi thế

- Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng

Tại Dai-ichi Life Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương 22k-25k/ 1 giờ có thể đăng ký xoay ca

+ Lương cứng đối với fulltime: thỏa thuận

+ Không ép doanh số, KPI

+ Đào tạo bài bàn từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp

+Môi trường trẻ, năng động, anh quản lý thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life Nam Từ Liêm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin