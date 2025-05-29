Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Dai-ichi Life Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Dai-ichi Life Nam Từ Liêm
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 108, Nguyễn Hoàng Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng
- Trực/ chat tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng quan tâm sản phẩm
- Hình thức: nhắn tin ở Facebook, Zalo, Tiktok của Công ty.
- Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng.
- Thực hiện các công việc khác liên quan được giao.
Yêu Cầu Công Việc
- Nam/Nữ độ tuổi 2005 – 2000
- Có laptop cá nhân
- Có kinh nghiệm sale, tư vấn, CSKH là 1 lợi thế
- Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng
Quyền Lợi Được Hưởng
+ Lương 22k-25k/ 1 giờ có thể đăng ký xoay ca
+ Lương cứng đối với fulltime: thỏa thuận
+ Không ép doanh số, KPI
+ Đào tạo bài bàn từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp
+Môi trường trẻ, năng động, anh quản lý thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
