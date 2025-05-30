Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KDT Geleximco
- Dương Nội
- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phối hợp với kho vận (nội bộ hoặc bên thứ 3) để đóng gói, giao hàng đúng hạn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm CSKH / chốt đơn TikTok là lợi thế lớn
Giao tiếp nhanh nhẹn, phản xạ tốt khi xử lý tình huống
Sử dụng thành thạo TikTok Shop Seller Center, Google Sheet
Ưu tiên ứng viên từng làm livestream / comment chốt đơn
Có kỹ năng làm việc nhóm & phối hợp với team quay dựng, KOC, marketing
Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 – 10 triệu/tháng + Thưởng%hh theo KPI đơn hàng, chốt đơn, đánh giá
(Tổng thu nhập : 15 – 20 triệu/tháng)
Được đào tạo về kỹ năng TikTok, livestream, tư duy bán hàng
Có cơ hội lên Trưởng nhóm CSKH hoặc Quản lý đơn hàng sau 3–6 tháng
Làm việc trong team trẻ, định hướng tăng trưởng nhanh, dễ học hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO
