Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Geleximco - Dương Nội - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với kho vận (nội bộ hoặc bên thứ 3) để đóng gói, giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH / chốt đơn TikTok là lợi thế lớn

Giao tiếp nhanh nhẹn, phản xạ tốt khi xử lý tình huống

Sử dụng thành thạo TikTok Shop Seller Center, Google Sheet

Ưu tiên ứng viên từng làm livestream / comment chốt đơn

Có kỹ năng làm việc nhóm & phối hợp với team quay dựng, KOC, marketing

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 10 triệu/tháng + Thưởng%hh theo KPI đơn hàng, chốt đơn, đánh giá

(Tổng thu nhập : 15 – 20 triệu/tháng)

Được đào tạo về kỹ năng TikTok, livestream, tư duy bán hàng

Có cơ hội lên Trưởng nhóm CSKH hoặc Quản lý đơn hàng sau 3–6 tháng

Làm việc trong team trẻ, định hướng tăng trưởng nhanh, dễ học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TỔNG KHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.