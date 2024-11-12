Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH POZAA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH POZAA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH POZAA
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH POZAA

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH POZAA

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ phối hợp với các bộ phận để theo dõi, hoàn thành đơn hàng.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm, vận hành cửa hàng.
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nhập thông tin lên hệ thống.
Theo dõi, xử lý các yêu cầu của khách hàng và phản hồi khách hàng trong thời gian quy định.
Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng từ 03 tháng trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.
Kỹ năng thiết lập mối quan hệ, chăm sóc khách hàng
Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH POZAA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ thưởng, thu nhập từ 7-10tr
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Đồng nghiệp thân thiện, môi trường trẻ trung năng động, giao lưu mở rộng mối quan hệ
Có cơ hội được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.
Chế độ BHXH, BHYT, chính sách lao động theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POZAA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH POZAA

CÔNG TY TNHH POZAA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Lê Văn Thiêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

