Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH POZAA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ phối hợp với các bộ phận để theo dõi, hoàn thành đơn hàng.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm, vận hành cửa hàng.

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nhập thông tin lên hệ thống.

Theo dõi, xử lý các yêu cầu của khách hàng và phản hồi khách hàng trong thời gian quy định.

Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng từ 03 tháng trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.

Kỹ năng thiết lập mối quan hệ, chăm sóc khách hàng

Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH POZAA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ thưởng, thu nhập từ 7-10tr

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Đồng nghiệp thân thiện, môi trường trẻ trung năng động, giao lưu mở rộng mối quan hệ

Có cơ hội được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.

Chế độ BHXH, BHYT, chính sách lao động theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POZAA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin