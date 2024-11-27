Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 52 Trần Huy Liệu, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin, giải quyết các yêu cầu thắc mắc, chia sẻ thông tin với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty.
- Liên lạc với khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ của công ty để thăm hỏi, tìm hiểu khách hàng có cần sự trợ giúp gì từ phía công ty không, ghi nhận ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.
- Thống kê, báo cáo hàng tuần, hàng tháng kết quả công việc.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi Phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Ưu tiên trường Đại học công lập
Ưu tiên trường Đại học công lập
- Thành thạo tiếng Anh (nói và viết), trình độ tương đương IELTS 5.5, hoặc tương đương
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Giọng truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.
- Kiên nhẫn, nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao và sáng tạo trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, thưởng lương tháng 13... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
- Hàng năm người lao động sẽ được xem xét tăng lương ít nhất là 1 năm / lần. Mức tăng lương này tùy theo năng lực và đóng góp của người lao động đối với Công ty.
- Nghỉ mát, tổ chức sinh nhật.
- Ngoài ra tùy trường hợp còn được xem xét các hỗ trợ cần thiết khác khi người lao động hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn không thể tự giải quyết được cần sự giúp đỡ của Công ty ....
Phụ cấp khác: Tùy theo nhu cầu công việc
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm và văn bằng, chứng chỉ khác;
- Bản sao CMND, hộ khẩu, giấy khám sức khỏe (thời gian không quá 06 tháng);
- 01 ảnh (4x6) mới nhất;
- Bản mô tả kinh nghiệm làm việc và mục tiêu phấn đấu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trần Huy Liệu, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

