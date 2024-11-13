Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT4

- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi & đôn đốc hành trình đơn hàng xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước.
- Theo dõi & đôn đốc hành trình đơn hàng nhập khẩu từ Singapore, Dubai, Ấn Độ về Việt Nam.
- Theo dõi hàng Pickup, hàng Nike return, hàng SNS....
- Cập nhật nho khách hàng, đối tác, kinh doanh... về vấn đề liên quan hàng hóa, chất lượng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý vấn đề, tư vấn thủ tục khách hàng, giải đáp các thắc mắc , yêu cầu của Khách hàng... thông qua các kênh điện thoại, zalo, whatsapp, tổng đài.
- Báo cáo quản lý trực tiếp, BLĐ theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Logistics, Kinh doanh quốc tế và các ngành có liên quan.
- Tiếng anh tốt (4 kỹ năng)
- Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu
- Độ tuổi từ 22 đến 35
- Kỹ năng quản lý công việc tốt, cẩn thận, chăm chỉ, có thể xử lý kịp thời khi công việc yêu cầu
- Có kỹ nắng làm việc theo cá nhân, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cam kết : 9.000.000 - 12.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
- Xét tăng lương 2 lần/năm.
- Thưởng cuối năm theo cá nhân, phòng/team
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 triệu; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch, teambuilding,...
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
- Công ty cấp máy tính và điện thoại phục vụ cho công việc.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h - 17h00 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm việc online tại nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

