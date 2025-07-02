Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh (Nay là Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh), Thành phố Uông Bí
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Vẽ, thiết kế chi tiết máy móc, kết cấu và giám sát quá trình sản xuất.
- Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm.
- Quản lý thiết bị trong toàn nhà máy, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới.
- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Bảo trì, sửa chữa và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy...
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí liên quan. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ bằng.
- Thành thạo các phần mềm kỹ thuật: AutoCad, 3D, SolidWork,...
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế (Không bắt buộc)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 10 - 15 triệu/ tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
- Các đãi ngộ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên tại Công ty (thưởng Lễ tết, lương tháng 13, thưởng dự án, du lịch hàng năm, team building, nghỉ phép...)
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.
- Hỗ trợ phòng tập thể đối với các nhân viên ở xa.
- Chế độ cơm ca miễn phí tại Công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
