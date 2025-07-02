Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 02/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kỹ sư cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh (Nay là Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh), Thành phố Uông Bí

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  • Vẽ, thiết kế chi tiết máy móc, kết cấu và giám sát quá trình sản xuất.
  • Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm.
  • Quản lý thiết bị trong toàn nhà máy, nhận bàn giao thiết bị, tiếp nhận quy trình công nghệ khi có thiết bị mới.
  • Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.
  • Bảo trì, sửa chữa và giải quyết các sự cố máy móc thiết bị trong nhà máy.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy...
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí liên quan. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
  • Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ bằng.
  • Thành thạo các phần mềm kỹ thuật: AutoCad, 3D, SolidWork,...
  • Biết Tiếng Anh là một lợi thế (Không bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: từ 10 - 15 triệu/ tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
  • Các đãi ngộ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên tại Công ty (thưởng Lễ tết, lương tháng 13, thưởng dự án, du lịch hàng năm, team building, nghỉ phép...)
  • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước và Công ty.
  • Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Hỗ trợ phòng tập thể đối với các nhân viên ở xa.
  • Chế độ cơm ca miễn phí tại Công ty.
  • Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-tu-10-trieu-tai-quang-ninh-job361185
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Pegatron Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Nội Thất NEM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nội Thất NEM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm