Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT19, Ngõ 17, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Mở rộng phát triển các đối tác tại các Quốc Gia nói tiếng Anh muốn thuê lao động Việt Nam.

- Tham gia các hội nghị về XKLĐ để quảng bá thương hiệu cũng như phát triển đối tác.

- Chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.

- Tổng hợp, thông báo hồ sơ cần chuẩn bị sau trúng tuyển cho đối tác.

- Liên lạc, đối ứng với khách hàng (thông qua các hình thức: trực tiếp, điện thoại, email, skype).

- Các công việc có liên quan khác....

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH.

- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, nhiệt huyết, có lý tưởng, trung thực, kỷ luật, gắn bó.

- Có mong muốn làm công việc ngoại giao.

- Ưu tiên những bạn từng làm thư ký, sale, chăm sóc khách hàng hoặc trong lĩnh vực du học, lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tháng ( Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h00-17h00).

- Thu nhập: Lương cơ bản từ 10-20 triệu + Thưởng doanh thu + Thưởng hiệu suất công việc theo KPI;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Nghỉ phép năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau hiếu hỉ, trợ cấp thai sản, trợ cấp công tác,..

- Công ty có hỗ trợ máy tính cho CBNV, phụ cấp ăn trưa, cà phê miễn phí.

- Được đào tạo, nâng cao khả năng, năng lực theo nhu cầu, yêu cầu công việc và chiến lược của công ty.

- Được đi du lịch hàng năm theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Được review tăng lương hàng năm theo năng lực và mức cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin