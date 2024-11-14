Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Nhân viên hồ sơ xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách, kiểm tra, kiểm soát khối lượng của các gói thầu/ hạng mục/ công trình xây dựng.
Lập và quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng phụ lục nghiệm thu hạng mục công trình.
Lập hồ sơ dự toán, thanh toán, quyết toán công trình, quyết toán đối với Bên A ( thầu chính, chủ đầu tư..)
Theo dõi, quản lý số liệu báo cáo thanh, quyết toán
Chuyển giao hồ sơ về lưu trữ tại văn phòng Công ty ngay sau khi kết thúc quyết toán công trình.
Chia sẻ các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, đề xuất biện pháp khắc phục.
Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án, Kinh tế xây dựng, kỹ thuật cơ khí,...
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên: Đã làm những dự án ngân sách nhà nước hoặc định chế tài chính ( Ngân hàng, bảo hiểm, tập đoàn lớn nhà nước,... )
Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng
Có kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm;
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành
Có thể đi công tác ngắn ngày

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13-16tr tùy năng lực + thưởng dự án theo chính sách công ty
Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc
Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty
Lương tháng 13,14, thưởng các dịp Lễ Tết.... cùng các chính sách phúc lợi khác.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, các giải thi đấu thể thao,...
Cơ hội tham gia và thử sức trong các Dự án lớn
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

