Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
- Đồng Nai: Đường số 4, KCN Tam Phước,, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Lập kế hoạch sản xuất cell 01,cell 03, cell 04, đóng gói.
Dưới quyền điều động trực tiếp của Chuyên viên kế hoạch.
Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ Sale, kiểm tra nguyên vật liệu và xác nhận ngày giao hàng
Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu từ Sale và theo dõi tiến độ sản xuất mẫu.
Kiểm tra và theo dõi lịch giao nguyên vật liệu để cân đối kế hoạch sản xuất.
Lập kế hoạch sản xuất cho Cell 01, Cell 03, Cell 04, đóng gói.
Phổ biến kế hoạch sản xuất cho các bộ phận liên quan.
Theo dõi tiến độ sản xuất và nhập kho
Cập nhật sản lượng sau mỗi ngày sản xuất của các cell để làm báo cáo hiệu suất.
Cập nhật trạng thái và theo dõi các đơn hàng hiện tại.
Lập kế hoạch sản xuất cell 01,cell 03, cell 04, đóng gói.
Dưới quyền điều động trực tiếp của Chuyên viên kế hoạch.
Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ Sale, kiểm tra nguyên vật liệu và xác nhận ngày giao hàng
Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu từ Sale và theo dõi tiến độ sản xuất mẫu.
Kiểm tra và theo dõi lịch giao nguyên vật liệu để cân đối kế hoạch sản xuất.
Lập kế hoạch sản xuất cho Cell 01, Cell 03, Cell 04, đóng gói.
Phổ biến kế hoạch sản xuất cho các bộ phận liên quan.
Theo dõi tiến độ sản xuất và nhập kho
Cập nhật sản lượng sau mỗi ngày sản xuất của các cell để làm báo cáo hiệu suất.
Cập nhật trạng thái và theo dõi các đơn hàng hiện tại.
Yêu cầu các bộ phận liên quan sản xuất đúng tiến độ kế hoạch
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam
Độ tuổi : 20-38 tuổi
Bằng cấp : Trung cấp trở lên
Chuyên ngành : Kế hoạch , KInh tế
Thành thạo vi tính
Có kỹ năng chịu được áp lực .
Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ của luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Có xe đưa rước
Hằng năm được đi du lịch
Có tiền thưởng tháng 13 và cac khoản thưởng khác ( nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI