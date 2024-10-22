Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4, KCN Tam Phước,, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất cell 01,cell 03, cell 04, đóng gói. Dưới quyền điều động trực tiếp của Chuyên viên kế hoạch. Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ Sale, kiểm tra nguyên vật liệu và xác nhận ngày giao hàng Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu từ Sale và theo dõi tiến độ sản xuất mẫu. Kiểm tra và theo dõi lịch giao nguyên vật liệu để cân đối kế hoạch sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất cho Cell 01, Cell 03, Cell 04, đóng gói. Phổ biến kế hoạch sản xuất cho các bộ phận liên quan. Theo dõi tiến độ sản xuất và nhập kho Cập nhật sản lượng sau mỗi ngày sản xuất của các cell để làm báo cáo hiệu suất. Cập nhật trạng thái và theo dõi các đơn hàng hiện tại.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính : Nam Độ tuổi : 20-38 tuổi Bằng cấp : Trung cấp trở lên Chuyên ngành : Kế hoạch , KInh tế Thành thạo vi tính Có kỹ năng chịu được áp lực .

Quyền Lợi

Được hưởng các chế độ của luật lao động Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ Có xe đưa rước Hằng năm được đi du lịch Có tiền thưởng tháng 13 và cac khoản thưởng khác ( nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển

