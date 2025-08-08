Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Lộc An
- Bình Sơn, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra kế hoạch sản xuất
Theo dõi tất cả các vật liệu eta
Chuyển yêu cầu vật liệu đến nhóm kho
Đặt lịch vận chuyển vật liệu để dảm bảo tất cả vật liệu được giao đến nhà máy sản xuất/nhà máy phụ đúng hạn
Theo dõi giao hàng theo giờ, làm việc với các phòng ban liên quan để lấy thông tin
Giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng,…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh hoặc Trung
Thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm là lợi thế
Có thể tăng ca
Có năng lực hoàn thành công việc tốt
Có năng lực hỗ trợ các phòng ban liên quan đảm bảo tiến độ công việc
Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
