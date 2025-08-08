Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra kế hoạch sản xuất

Theo dõi tất cả các vật liệu eta

Chuyển yêu cầu vật liệu đến nhóm kho

Đặt lịch vận chuyển vật liệu để dảm bảo tất cả vật liệu được giao đến nhà máy sản xuất/nhà máy phụ đúng hạn

Theo dõi giao hàng theo giờ, làm việc với các phòng ban liên quan để lấy thông tin

Giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh hoặc Trung

Thành thạo tin học văn phòng

Có kinh nghiệm là lợi thế

Có thể tăng ca

Có năng lực hoàn thành công việc tốt

Có năng lực hỗ trợ các phòng ban liên quan đảm bảo tiến độ công việc

Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin