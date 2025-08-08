Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HUBEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HUBEI
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hanoi Garden City Thạch Bàn Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc thiết bị của công ty/khách hàng
Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh.
Tham gia công tác bảo dưỡng định kỳ tại các địa điểm được phân công.
Có khả năng đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 23 – 40
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa,...
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng thiết bị/máy móc.
Sức khỏe tốt, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác khi cần, có bằng B2 là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH HUBEI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 10-11M + 1M(PC)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội học hỏi, phát triển và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUBEI
