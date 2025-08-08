Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HUBEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hanoi Garden City Thạch Bàn Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc thiết bị của công ty/khách hàng

Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh.

Tham gia công tác bảo dưỡng định kỳ tại các địa điểm được phân công.

Có khả năng đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 23 – 40

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa,...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng thiết bị/máy móc.

Sức khỏe tốt, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác khi cần, có bằng B2 là 1 lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thử việc: 10-11M + 1M(PC)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội học hỏi, phát triển và gắn bó lâu dài.

