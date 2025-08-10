Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm đếm và đối chiếu hàng hóa nhập – xuất theo chứng từ.

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho gọn gàng, dễ tìm.

Theo dõi, cập nhật số liệu tồn kho và báo cáo định kỳ.

Kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa và đề xuất nhập – xuất khi cần.

Đảm bảo an toàn kho và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Logistics, Quản trị kinh doanh…

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng sắp xếp, quản lý kho; biết sử dụng phần mềm kho là lợi thế.

Sức khỏe tốt, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + thưởng theo hiệu quả.

Đóng bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHTN, BH 24/7

Được đào tạo nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

