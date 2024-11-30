Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập kế hoạch theo dõi nguyên vật liệu
Theo dõi lên kế hoạch cung ứng vật tư
Theo dõi tiến độ đơn hàng, nguồn cung ứng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế
Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi
Từng làm vị trí ứng tuyển từ 01 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương hấp dẫn
Được tham gia BHXH,
Được du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
