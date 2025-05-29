Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: LÔ 3
- 14 ĐƯỜNG CN13 Nhóm CN III KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khai thác khách hàng mới
- Giới thiệu, tư vấn,báo giá với khách hàng sản phẩm công ty đang kinh doanh là mặt hàng đồ chơi trẻ em
- Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, làm đơn hàng đi cho khách
- Quản lý đơn hàng, bán hàng trên phần mềm sapo (được hướng dẫn)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo excel và vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản từ 8 – 10 triệu thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Thưởng lương tháng 13, lễ tết
- Nhân viên sẽ được xét duyệt tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái phát triển năng lực bản thân
- Hỗ trợ tiền ăn trưa 30k/ngày
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ chính thức
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
