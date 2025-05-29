Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THE GREEN UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41/3A Đường số 19, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc

- Lập đơn hàng, báo giá, theo dõi cập nhật thông tin đơn hàng và khách hàng (theo mẫu có sẵn).

- Thực hiện báo giá, theo dõi đơn hàng, đàm phán hợp đồng và xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

- Phối hợp với phòng sản xuất, kỹ thuật, kho, vận chuyển để đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm. Điều phối xe giao hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ thầu, tài liệu kỹ thuật liên quan, lập hồ sơ dự án theo yêu cầu của khách hàng.

- Tổng hợp phản hồi, đánh giá từ khách hàng để đề xuất cải tiến dịch vụ/sản phẩm.

- Đảm bảo tất cả các kênh liên lạc (email, LinkedIn, Zalo, FB v.v.) được phản hồi nhanh chóng và đảm bảo thông tin được giải đáp một cách chuyên nghiệp và chính xác.

- Báo cáo công việc định kỳ cho Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Nữ nhân viên, tuổi từ 21 đến 30

Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Biết sử dụng máy tính (word, excel)

Tiếng Anh sơ cấp (biết đọc, viết, dịch)

Tỉ mỉ, cần cù, chuyên cần, nhanh nhẹn trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THE GREEN UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu/tháng + Lương tháng thứ 13 + Thưởng doanh số

Trợ cấp ăn trưa

Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THE GREEN UNIVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin