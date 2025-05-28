Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 114/9 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện thủ tục thành lập, giải thể công ty VN, hộ kinh doanh, CN/VPĐD/ĐĐKD
Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Ứng viên được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn và được đào tạo công việc khi vào làm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) chuyên ngành Luật - Pháp Lý.
•Ưu tiên có kinh nghiệm.
•Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn bó với công việc, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận và trung thực.
•Ứng viên giỏi sẽ có lương cao
•Dưới 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

•Thu Nhập : từ 8.000.000 – 10.000.000 VND
•Lương cạnh tranh, tùy vào năng lực có thể thỏa thuận, lương tháng 13
•Hàng năm được tăng thêm phụ cấp lương.
•Các khoản thưởng thâm niên, phúc lợi liên hoan, du lịch hàng năm
•Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
•Tham gia BHXH, BHYT.
•Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
•Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong công việc.
•Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 114/9 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

