Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114/9 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện thủ tục thành lập, giải thể công ty VN, hộ kinh doanh, CN/VPĐD/ĐĐKD

Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Ứng viên được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn và được đào tạo công việc khi vào làm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) chuyên ngành Luật - Pháp Lý.

•Ưu tiên có kinh nghiệm.

•Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn bó với công việc, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận và trung thực.

•Ứng viên giỏi sẽ có lương cao

•Dưới 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

•Thu Nhập : từ 8.000.000 – 10.000.000 VND

•Lương cạnh tranh, tùy vào năng lực có thể thỏa thuận, lương tháng 13

•Hàng năm được tăng thêm phụ cấp lương.

•Các khoản thưởng thâm niên, phúc lợi liên hoan, du lịch hàng năm

•Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

•Tham gia BHXH, BHYT.

•Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

•Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong công việc.

•Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin