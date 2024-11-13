Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 85 Triệu

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
7 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 143B

- 143C Khánh Hội, P3, Quận 4

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 85 Triệu

Từ sự hợp lực phát triển của 8 công ty thành viên, hệ sinh thái AB Lê Thành tạo ra những sản phẩm vượt trội, dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp, mang đến những giá trị hơn cả mong đợi dành cho khách hàng, trở thành điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt trong khát vọng vươn tầm Quốc Tế. Cùng ươm mầm hạt giống tài năng, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm.
Từ sự hợp lực phát triển của 8 công ty thành viên, hệ sinh thái AB Lê Thành
AB-Travel: là một trong 8 công ty thành viên của Hệ sinh thái AB Lê Thành. Công ty lữ hành chuyên cung cấp tour du lịch trọn gói cao cấp và dịch vụ Visa đến các nước khu vực Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ và Canada.
AB-Travel
Làm việc tại Công ty AB Travel thuộc hệ sinh thái AB Lê Thành
Yêu cầu công việc
- Xử lý các yêu cầu hàng ngày từ các đối tác và khách du lịch nước ngoài từ thị trường Âu hoặc Á;
- Thiết kế, các gói tour và tư vấn theo yêu cầu của du khách phù hợp tại Việt Nam.
- Gửi email, trao đổi trên tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tiếp các đối tác / khách hàng;
- Chủ động liên hệ; gửi thông tin dịch vụ để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ
- Theo dõi quá trình triển khai tour, chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.

Với Mức Lương 7 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch/kinh tế/ngoại ngữ
- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Inbound, Du lịch.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và định hướng khách hàng tốt
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên ngoại ngữ
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Word, Excel, Outlook, Powerpoint
- Chịu được áp lực công việc
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, năng động
- Có khả năng làm việc theo team

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực. Lương cứng từ 8 triệu - 10 triệu , tùy theo kinh nghiệm và năng lực + hoa hồng+ thưởng %.
- Môi trường làm việc thân thiện, được hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ nhiệt tình từ các phòng ban
- BHXH, BHTN, BHYT, tổ chức sinh nhật, quà tặng ngày lễ 8/3, 20/10
- Thưởng nóng khi chốt được đoàn
-Được tham gia đào tạo, teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 198A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM

