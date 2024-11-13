Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 85 Triệu

Mức lương 7 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Từ sự hợp lực phát triển của 8 công ty thành viên, hệ sinh thái AB Lê Thành tạo ra những sản phẩm vượt trội, dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp, mang đến những giá trị hơn cả mong đợi dành cho khách hàng, trở thành điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt trong khát vọng vươn tầm Quốc Tế. Cùng ươm mầm hạt giống tài năng, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm.

AB-Travel: là một trong 8 công ty thành viên của Hệ sinh thái AB Lê Thành. Công ty lữ hành chuyên cung cấp tour du lịch trọn gói cao cấp và dịch vụ Visa đến các nước khu vực Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ và Canada.

Yêu cầu công việc

- Xử lý các yêu cầu hàng ngày từ các đối tác và khách du lịch nước ngoài từ thị trường Âu hoặc Á;

- Thiết kế, các gói tour và tư vấn theo yêu cầu của du khách phù hợp tại Việt Nam.

- Gửi email, trao đổi trên tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tiếp các đối tác / khách hàng;

- Chủ động liên hệ; gửi thông tin dịch vụ để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ

- Theo dõi quá trình triển khai tour, chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch/kinh tế/ngoại ngữ

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Inbound, Du lịch.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và định hướng khách hàng tốt

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên ngoại ngữ

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, Word, Excel, Outlook, Powerpoint

- Chịu được áp lực công việc

- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, năng động

- Có khả năng làm việc theo team

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực. Lương cứng từ 8 triệu - 10 triệu , tùy theo kinh nghiệm và năng lực + hoa hồng+ thưởng %.

- Môi trường làm việc thân thiện, được hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ nhiệt tình từ các phòng ban

- BHXH, BHTN, BHYT, tổ chức sinh nhật, quà tặng ngày lễ 8/3, 20/10

- Thưởng nóng khi chốt được đoàn

-Được tham gia đào tạo, teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

