Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận
¶ Hãy gia nhập đội ngũ Bunny Drinkie để trở thành một phần của sứ mệnh mang đồ uống organic đến mọi người! Chúng tôi đang cần tìm Nhân viên bán hàng tư vấn.
∆ Mô tả công việc:
* Giới thiệu và tư vấn các loại đồ uống organic của Bunny Drinkie
* Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong các công việc khác
⫸ Yêu cầu:
* Độ tuổi: 18 - 45 và có trách nhiệm
* Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
* Có tinh thần làm việc nhóm.
¶ Thời gian: Ca làm việc linh hoạt/cố định
– Ca 1: 8h - 12h
– Ca 2: 13h30 - 17h30
¶ Thu nhập: 4 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…
∆ Quyền lợi:
* Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.
* Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc
∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (4,0tr - 8,5tr / tháng) + thưởng doanh số, hoa hồng
- Môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia nhiều hoạt động của cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI