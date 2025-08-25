Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

¶ Hãy gia nhập đội ngũ Bunny Drinkie để trở thành một phần của sứ mệnh mang đồ uống organic đến mọi người! Chúng tôi đang cần tìm Nhân viên bán hàng tư vấn.

∆ Mô tả công việc:

* Giới thiệu và tư vấn các loại đồ uống organic của Bunny Drinkie

* Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong các công việc khác

⫸ Yêu cầu:

* Độ tuổi: 18 - 45 và có trách nhiệm

* Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi

* Có tinh thần làm việc nhóm.

¶ Thời gian: Ca làm việc linh hoạt/cố định

– Ca 1: 8h - 12h

– Ca 2: 13h30 - 17h30

¶ Thu nhập: 4 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…

∆ Quyền lợi:

* Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

* Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc

∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform