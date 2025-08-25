Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bunny Drinkie
Ngày đăng tuyển: 25/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2025
Bunny Drinkie

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Bunny Drinkie

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có muốn trở thành một phần của Bunny Drinkie - nơi chỉ có ngon tuyệt và những người đồng đội siêu dễ thương? Bunny Drinkie cần tuyển Nhân viên bán hàng tư vấn full-time/part-time.

 ∆ Mô tả:

   * Tư vấn và phục vụ khách hàng

   * Chăm sóc khách hàng 

 ∆ Yêu cầu:

   * Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc nhóm

   * Nụ cười thân thiện, thái độ chuyên nghiệp

   * Có thể làm việc cuối tuần và Lễ, Tết

 ∆ Thời gian: Làm việc theo ca linh hoạt, đăng ký theo tuần

 $$$ Thu nhập: Lương từ 4,0 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số,chuyên cần,…

 ∆ Quyền lợi:

   * Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực doanh số.

   * Được tham gia các buổi teambuilding, liên hoan

  * Được hướng dẫn trước khi làm việc

∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform

 

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi

-- Giao tiếp và thuyết phục tốt

Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì

⫸⫸ Được hướng dẫn trước khi làm việc

⫸⫸ Môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bunny Drinkie

Bunny Drinkie

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

