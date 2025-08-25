Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn có muốn trở thành một phần của Bunny Drinkie - nơi chỉ có ngon tuyệt và những người đồng đội siêu dễ thương? Bunny Drinkie cần tuyển Nhân viên bán hàng tư vấn full-time/part-time.
∆ Mô tả:
* Tư vấn và phục vụ khách hàng
* Chăm sóc khách hàng
∆ Yêu cầu:
* Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc nhóm
* Nụ cười thân thiện, thái độ chuyên nghiệp
* Có thể làm việc cuối tuần và Lễ, Tết
∆ Thời gian: Làm việc theo ca linh hoạt, đăng ký theo tuần
$$$ Thu nhập: Lương từ 4,0 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số,chuyên cần,…
∆ Quyền lợi:
* Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực doanh số.
* Được tham gia các buổi teambuilding, liên hoan
* Được hướng dẫn trước khi làm việc
∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
⫸⫸ Được hướng dẫn trước khi làm việc
⫸⫸ Môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
