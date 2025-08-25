Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Bạn có muốn trở thành một phần của Bunny Drinkie - nơi chỉ có ngon tuyệt và những người đồng đội siêu dễ thương? Bunny Drinkie cần tuyển Nhân viên bán hàng tư vấn full-time/part-time.

∆ Mô tả:

* Tư vấn và phục vụ khách hàng

* Chăm sóc khách hàng

∆ Yêu cầu:

* Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc nhóm

* Nụ cười thân thiện, thái độ chuyên nghiệp

* Có thể làm việc cuối tuần và Lễ, Tết

∆ Thời gian: Làm việc theo ca linh hoạt, đăng ký theo tuần

$$$ Thu nhập: Lương từ 4,0 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số,chuyên cần,…

∆ Quyền lợi:

* Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực doanh số.

* Được tham gia các buổi teambuilding, liên hoan

* Được hướng dẫn trước khi làm việc

∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform