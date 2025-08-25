Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 16 - 40 Triệu
- Quản lý & chịu trách nhiệm kết quả team theo ngày/tuần/tháng.
- Đảm bảo KPI, hỗ trợ xử lý tình huống và thúc đẩy doanh số.
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong team.
- Báo cáo hoạt động và đề xuất cải thiện hiệu quả.
- Ghi nhận & phản hồi ý kiến từ khách hàng/team.
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Teamlead Telesales/Telemarketing (lead team ≥ 10 người).
- Kỹ năng quản lý, đào tạo, lập báo cáo và kế hoạch.
- Năng động, chịu áp lực tốt.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 16 – 40 triệu VNĐ/tháng (lương cứng + thưởng KPI + thưởng kinh doanh).
- Lương tháng 13, thưởng KPIs, xét tăng lương định kỳ.
- BHXH, phép năm đầy đủ.
- Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng.
- Hoạt động nội bộ sôi nổi: team building, du lịch, tiệc cuối năm, sinh nhật, lễ/tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
