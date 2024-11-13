Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 đường 19, KĐT Lakeview City, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Mô tả dịch vụ Hà Lê cung cấp:

Dịch vụ cung cấp: đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng cho các loại sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất , phân bón và các giấy phép con. Phạm vi thực hiện dich vụ: tại tất cả cả cơ quan nhà nước lĩnh vưc y tế/nông nghiệp/công thương tuyến trung ương và địa phương

HÌnh thức bán: qua điện thoại và trực tuyến (100% data công ty cung cấp)

Đối tượng khách hàng: công ty logistics/forwarder, các doanh nghiệp/hộ cá thể sản xuất hoặc nhập khẩu trực tiệp các loại sản phẩm trên

Phạm vi khách hàng: toàn bộ 63 tỉnh/thành phố

2. Mô tả công việc cụ thể:

2

Chào bán dịch vụ và chốt đơn, ký kết hợp đồng online

Kết nối các phòng ban thúc đẩy tiến độ xử lý hồ sơ,

Chăm sóc và giải quyết thoả đáng các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng

Báo cáo công việc hàng ngày trên phần mềm ERP

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 1 năm kinh nghiệm bán dịch vụ/hàng hóa B2B, tư duy logic tốt, chăm chỉ và quyết liệt

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành hóa/sinh học/thực phẩm; tư duy logic mở; kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin tốt, chịu áp lực tốt.

Đánh máy nhanh, sức khỏe tốt, sẵn sàng tập trung toàn lực làm việc cường độ cao phấn đấu thu nhập cao

Sử dụng thành thạo trang thiết bị văn phòng và các tiện tích hỗ trợ như Outlook, Google Drive, phân tích dữ liệu cơ bản Excel; có kinh nghiệm sử dụng Zalo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI khách mới: 10 triệu/tháng + hoa hồng hấp dẫn up to 25 triệu/tháng và thưởng nóng liên tục ghi nhận công sức phấn đấu theo tuần, tháng, quý, năm.

Cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc; giờ làm việc 8.00- 17.30, nghỉ T7-CN; được cấp phát laptop, điện thoại công ty

Bảo hiểm XH/YT/TN cơ bản ; 12 ngày phép năm + nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước

Nghỉ dưỡng 1- 2/lần năm + nhiều hoạt động phong trào sôi nổi gắn kết nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin