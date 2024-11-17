Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty Cổ Phần Insmart
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ Phần Insmart

Kinh doanh dịch vụ y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Điều hành hoạt động nhóm quản trị mạng lưới Cơ sở y tế;
- Thực hiện liên kết và phát triển mạng lưới Cơ sở y tế, cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí và các dịch vụ khác đến các đối tác/khách hàng;
- Quản lý, sắp xếp công việc cho nhân sự trong phòng
- Một số các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Y tế, Y khoa, Kinh tế, Bảo hiểm,...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tương đương, có kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm (hiểu biết về bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, giải quyết bồi thường, bảo lãnh viện phí);
- Có mối quan hệ với các cơ sở y tế, hiểu biết về quy trình khám chữa bệnh chung của cơ sở y tế;
- Tiếng Anh (4 kỹ năng cơ bản),
- Kỹ năng giao tiếp & đàm phán tốt, có khả năng thuyết trình;
- Kỹ năng quản lý, giao việc;
- Tổ chức công việc và tư duy logic,
- Ưu tiên nam, có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Phỏng vấn trước Tết đi làm sau Tết
Mức lương: thỏa thuận (theo năng lực)
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương;
Tham gia BHXH ngay khi chính thức;
Bảo hiểm tai nạn 24/7, gói bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty;
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, team building, du lịch hằng năm;
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty;
Thưởng các ngày Lễ Tết, thưởng tháng 13 theo quy định của công ty;
Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Insmart

Công ty Cổ Phần Insmart

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, cao ốc Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP HCM_Tầng 25 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-mang-luoi-thu-nhap-toi-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251370
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Insmart
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công ty Cổ Phần Insmart
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Insmart
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công ty Cổ Phần Insmart
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất