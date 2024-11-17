Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Kinh doanh dịch vụ y tế

- Điều hành hoạt động nhóm quản trị mạng lưới Cơ sở y tế;

- Thực hiện liên kết và phát triển mạng lưới Cơ sở y tế, cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí và các dịch vụ khác đến các đối tác/khách hàng;

- Quản lý, sắp xếp công việc cho nhân sự trong phòng

- Một số các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Y tế, Y khoa, Kinh tế, Bảo hiểm,...

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tương đương, có kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm (hiểu biết về bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, giải quyết bồi thường, bảo lãnh viện phí);

- Có mối quan hệ với các cơ sở y tế, hiểu biết về quy trình khám chữa bệnh chung của cơ sở y tế;

- Tiếng Anh (4 kỹ năng cơ bản),

- Kỹ năng giao tiếp & đàm phán tốt, có khả năng thuyết trình;

- Kỹ năng quản lý, giao việc;

- Tổ chức công việc và tư duy logic,

- Ưu tiên nam, có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Phỏng vấn trước Tết đi làm sau Tết

Mức lương: thỏa thuận (theo năng lực)

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương;

Tham gia BHXH ngay khi chính thức;

Bảo hiểm tai nạn 24/7, gói bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty;

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, team building, du lịch hằng năm;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty;

Thưởng các ngày Lễ Tết, thưởng tháng 13 theo quy định của công ty;

Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

