Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 181 đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ: Quận Ninh Kiều - Cần Thơ: Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức).

- Tiếp cận, tư vấn dịch vụ khám chữa bệnh, gói khám sức khỏe định kỳ.

- Kết nối với các công ty, doanh nghiệp để ký hợp đồng khám sức khỏe cho nhân viên.

- Giới thiệu các dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám.

- Hướng dẫn khách hàng về quy trình khám chữa bệnh.

- Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc.

- Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình tư vấn sức khỏe.

- Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng bá.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung

- Giới tính: Nam

- Số lượng: 05 người

- Tuổi: Dưới 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc bán hàng, chăm sóc khách hàng và kinh doanh. Ưu tiên có kinh nghiệm.

* Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo.

- Khả năng thuyết phục tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và sự cố nhạy bén.

- Chấp nhận đi thị trường.

- Có thể đi công tác xa (trong ngày).

- Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

- Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể Phòng khám Đa Khoa Center Lab.

Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH

* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, … và các chế độ khác theo luật định.

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám

- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin