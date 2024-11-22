Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO

Kinh doanh dịch vụ y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 101/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm y khoa
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ xét nghiệm y tế cho khách hàng
Triển khai các chương trình ưu đãi, chính sách bán hàng, các hợp đồng bán hàng liên quan
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành y tế, dược phẩm
Đề xuất các ý tưởng bán hàng hiệu quả
Tham gia các hội thảo, triển lãm y tế để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty
Cập nhật thông tin và xu hướng mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sales trong lĩnh vực y tế
Ưu tiên các ngành học liên quan đến công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học
Kỹ năng bán hàng (Sales) tốt
Khả năng thuyết phục khách hàng, thuyết trình và giao tiếp hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Có tinh thần cầu tiến, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số bán hàng (tháng/quý/năm) và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà các dịch vụ của công ty, ...
Không gian làm việc hiện đại, môi trường chuyên nghiệp, cơ hội đồng hành cùng các chuyên gia y tế đầu ngành trong nước và quốc tế
Cơ hội thăng tiến và tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101/24-101/26 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

