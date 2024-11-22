Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm y khoa

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ xét nghiệm y tế cho khách hàng

Triển khai các chương trình ưu đãi, chính sách bán hàng, các hợp đồng bán hàng liên quan

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành y tế, dược phẩm

Đề xuất các ý tưởng bán hàng hiệu quả

Tham gia các hội thảo, triển lãm y tế để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty

Cập nhật thông tin và xu hướng mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sales trong lĩnh vực y tế

Ưu tiên các ngành học liên quan đến công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học

Kỹ năng bán hàng (Sales) tốt

Khả năng thuyết phục khách hàng, thuyết trình và giao tiếp hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Có tinh thần cầu tiến, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo doanh số bán hàng (tháng/quý/năm) và hiệu quả công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà các dịch vụ của công ty, ...

Không gian làm việc hiện đại, môi trường chuyên nghiệp, cơ hội đồng hành cùng các chuyên gia y tế đầu ngành trong nước và quốc tế

Cơ hội thăng tiến và tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO

