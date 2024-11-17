Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Thanh Hoá - Nghệ An

Quản lý và phát triển kênh kinh doanh ETC – Dịch vụ tại các địa bàn được phân công

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác bệnh viện, phòng khám.

Đào tạo, hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành Dược

Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC dịch vụ là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.

Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 30-50 triệu/tháng

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh

Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng

