Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Kinh doanh dịch vụ y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Thanh Hoá

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý và phát triển kênh kinh doanh ETC – Dịch vụ tại các địa bàn được phân công
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác bệnh viện, phòng khám.
Đào tạo, hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành Dược
Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC dịch vụ là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.
Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 30-50 triệu/tháng
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-kinh-doanh-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251588
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Insmart
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công ty Cổ Phần Insmart
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ISOLABO
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Insmart
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công ty Cổ Phần Insmart
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty Cổ Phần Insmart
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm