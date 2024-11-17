Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Thanh Hoá
- Nghệ An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Quản lý và phát triển kênh kinh doanh ETC – Dịch vụ tại các địa bàn được phân công
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác bệnh viện, phòng khám.
Đào tạo, hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành Dược
Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC dịch vụ là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.
Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 30-50 triệu/tháng
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
